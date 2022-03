Free Mobile : moins de gigas dans son offre Série Free mais un prix en baisse

Juqu’au 29 mars prochain, l’opérateur propose une formule Série Free 80 Go à 8,99€/mois pendant 1 an.

Après être passée de 110 Go à 90 Go au prix de 9,99/mois la semaine dernière, l’offre intermédiaire de Free Mobile change une nouvelle fois de braquet aujourd’hui. Jusqu’au 29 mars prochain, l’opérateur propose une formule comprenant 80 Go de data en France métropolitaine, 8 Go de données incluses en roaming depuis l’Europe et les DOM, le tout au prix de 8,99€/mois pendant 1 an.

Au-delà de la première année, les abonnés basculeront automatiquement sur le forfait Free 5G 210 Go à 19.99€/mois. Le service 100% foot de Free en accès premium est également inclus.

Et du côté des rivaux ?

A titre de comparaison, Bouygues Telecom, très agressif, propose un forfait 5 Go à 4,99€/mois, 100 Go à 12,99€/mois ou encore 200 Go à 14,99€/mois. Red by SFR propose exactement les mêmes offres à un centime près. Alors que Sosh frappe fort aussi avec des séries limitées 40 Go à 9,99€/mois, 50 Go à 12,99€/mois et 100 Go à 15,99€/mois.