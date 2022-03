Fibre, réseaux mobiles, satisfaction client… l’Arcep vous permet désormais de vous y retrouver plus facilement

Pour mieux s’y retrouver dans les informations liées au monde des télécoms , son gendarme regroupe dorénavant toutes ses publications, cartes et données au sein d’une même page.

“Des cartes et des données, l’Arcep en produit beaucoup !” alors comment s’y retrouver ? Le régulateur des télécoms a lancé une toute nouvelle page web bien pratique, sobrement nommée “Carte et données”, permettant de retrouver tous les indicateurs et toutes les enquêtes publiées par l’Arcep, avec une navigation facilitée.



Accessible sur https://www.arcep.fr/cartes-et-donnees.html , cette nouvelle page a pour ambition de regrouper tous les indicateurs sur lesquels se penche la police des télécoms, tant d’un point de vue économique que technique. L’avantage ici étant notamment la présence de filtres, facilitant largement la possibilité de s’y retrouver. Vous pouvez ainsi trier par secteur : économique, mobile, fixe, usages… d’un simple clic pour retrouver par exemple l’observatoire des abonnements et déploiements du haut et très haut débit, ou encore les différentes cartes mises à disposition…

Une autre possibilité est de trier les données par leur format. Si vous n’avez pas forcément d’intérêt pour un rapport long et administratif mais ne cherchez qu’à retrouver des cartes par exemple, vous pourrez ainsi cocher l’une des trois solutions proposées par le régulateur, à savoir : Cartes, données chiffrées (observatoires, baromètres, revenus du secteur…) ou données ouvertes.

L’autre avantage de cette page est une plus grande lisibilité sur la représentativité de chaque données affichées. En effet, sous chaque petit encadré, vous pourrez voir la date de dernière mise à jour des différents baromètres, cartes et rapports disponibles sur le site de l’Arcep.