Clin d’oeil : une quinzaine de dégradations sur la fibre optique dans le même secteur, et plus de 100 000 euros de dégâts

Une enquête a été ouverte face aux dégradations récurrentes d’armoires fibre survenant dans le Périgord.

Quand le sort, ou quelqu’un d’autre s’acharne. Depuis plusieurs mois, la Dordogne voit des armoires aux fils coupés et aux boîtiers de branchement arrachés. D’après le RIP en charge du territoire, Périgord Numérique, ces dégradations sont clairement volontaires et la gendarmerie a été avertie et a ouvert une enquête.

Crédit : Radio France

Entre 15 et 20 dégradations, majoritairement autour d’Excideuil et de Thiviers dans le Périgord. Une rengaine qui dure depuis plusieurs mois maintenant, avec des conséquences immédiates que l’on imagine assez bien : une coupure de connexion chez les abonnés touchés. La Cellule de prévention technique de la malveillance s’est donc penchée sur le dossier suite à la plainte déposée, mais estime que la plupart des dégâts sont accidentels.

Cependant, ces dégradations impactent également l’entreprise chargée d’installer la fibre en Dordogne. D’après cette dernière, les frais de réparations pour ces incidents représentent plus de 100 00 euros. Sans oublier que lorsque l’entreprise doit réparer ces infrastructures, c’est autant de temps perdu pour le déploiement de la fibre optique dans le département.

Source : France Bleu