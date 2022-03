Bouygues Telecom pousse ses abonnés à mettre à jour leur iPhone sous peine de perdre leur accès au réseau

Suite à des changements sur la dernière version d’iOS, les abonnés Bouygues Telecom ont reçu un appel plutôt surprenant de la part de leur opérateur…

Si vous voulez conserver votre connexion mobile, mettez à jour votre iPhone. C’est en substance le contenu des appels reçus par certains abonnés Bouygues Telecom la semaine dernière.

Une démarche plutôt étonnante, qui a également touché des abonnés de MVNO utilisant le réseau de l’opérateur, avertis par SMS cette fois. Si la version d’iOS demandée varie, le fond du conseil reste le même : il faut avoir l’une des dernières versions d’iOS si on est abonné Bouygues Telecom ou affilié.

L’un des SMS reçus par un abonné NRJ Mobile. Source : iGen

Il semble alors nécessaire pour les abonnés d’être au moins sous iOS 15.2 pour continuer d’accéder au réseau mobile de Bouygues Telecom. Pas plus d’information cependant sur les mobiles concernés, parmi les cas signalés, trois utilisaient un iPhone 13.

Rappelons en effet que l’OS d’un téléphone peut jouer sur la qualité de services de votre opérateur mobile. D’après @TiinoX83 l’un des membres de la communauté Free, le problème a bien l’air de venir de là : iOS 15.2 a modifié les fichiers opérateurs pour Bouygues Telecom, avec des changements concernant la VoLTE et une autre améliorant l’autonomie sur réseau mobile. Si on n’en sait pas plus sur les raisons de cette démarche, le changement semble être indispensable.

Source : iGen