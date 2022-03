WiFi 7 : les nouveautés apportées par la future norme sans fil se dévoilent

Alors que le WiFi 6 et sa version 6E commencent à peine à se démocratiser en France, le WiFi 7 est déjà dans les cartons.

À l’image des réseaux mobiles, les normes WiFi vont plus vite que la musique. En effet, début 2022, Mediatek faisait la première démonstration au monde du WiFi 7. Cette nouvelle technologie offrirait un débit maximal théorique de 30 Gb/s, contre environ 10Gb/s pour le WiFi 6. Cependant la spécification n’a toujours pas été certifiée par la Wi-Fi alliance.

Lors du MWC de Barcelone, Qualcomm a pour sa part dévoilé ses projets pour l’avenir en matière de connectivité pour nos smartphones et autres appareils connectés. Vous l’aurez compris, le constructeur a annoncé l’arrivée du successeur du WiFi 6E en présentant le “FastConnect 7800” intégrant le WiFi 7. “Les générations précédentes de FastConnect offraient une connectivité de pointe, que ce soit sur des plates-formes mobiles, de calcul ou XR, et FastConnect 7800 perpétue cet héritage de connectivité supérieure. Nous défendons la transition de l’industrie vers le Wi-Fi 7 en mettant sur le marché le premier système de connectivité Wi-Fi 7 et en permettant les vitesses Wi-Fi les plus rapides et les plus réactives de l’industrie “, comme le précise Qualcomm dans un communiqué.

Des débits 60% plus rapides

La solution FastConnect 7800 va permettre de fournir un WiFi avec des performances impressionnantes. En effet, Qualcomm annonce des vitesses maximales de 5,8 Gbit/s, soit 60 % plus rapides que les générations précédentes. D’autre part, la latence sera extrêmement basse puisqu’elle est annoncée à moins de deux millisecondes soit de meilleures performances que la plupart des connexions fibre en filaire. Avec FastConnect, Qualcomm souhaite offrir une approche du WiFi 7 sans compromis. Grâce à la Multi-Link High Band Simultaneous (HBS) permettant des connexions multiples et simultanées à 5 GHz et/ou 6 GHz. Qualcomm annonce une disponibilité commerciale durant le second semestre 2022. Pour la précision, tous les appareils de la génération précédente seront compatibles avec FastConnect 7800.