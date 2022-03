TikTok étend la durée maximale des vidéos publiables sur sa plateforme à 10 minutes

Afin de faire rester ses utilisateurs sur la plateforme et de concurrencer YouTube, TikTok permet de publier des vidéos d’une longueur de 10 minutes maximum.

Tiktok allonge une nouvelle fois la durée des vidéos. L’option est actuellement en cours de déploiement et permet de publier des vidéos d’une durée de 10 minutes.

Avec cette initiative, TikTok cherche à faire rester les utilisateurs sur son réseau social mais également à concurrencer YouTube en attirant de nouveaux utilisateurs habitués à regarder des vidéos d’une certaine durée.

CONFIRMED: TikTok is rolling out longer 10 minute video uploads to ALL users globally. https://t.co/Q0ksHThroa

— Matt Navarra (@MattNavarra) February 28, 2022