Tuto vidéo Univers Freebox : La Freebox Delta organise vos soirées et vous propose des centaines de radios

Aujourd’hui nous vous proposons de découvrir une fonction peu connue de la Freebox Delta, à savoir la rubrique radio. Plusieurs centaines de radios sont en effet disponibles sur votre Player Devialet. Vous pouvez y retrouver bien sûr toutes stations les plus connues mais cela va bien au delà. En effet, vous pouvez y découvrir toutes les playliste pour vos soirées, que ce soit es 80’s, de l’électro, ou un artiste en particulier, tout est disponible, et la plupart du temps sans aucune publicité. Avec une enceinte haut de gamme, votre Player Devialet devient le système de son idéal. On vous montre comme ça marche.

