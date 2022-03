Iliad/Free annonce être le 2ème employeur du secteur et améliore encore son Index égalité femmes-hommes

Iliad annonce de bons résultats quant à l’Index égalité femmes-hommes, et en termes de recrutements.

En 2021, pour la 4ème édition de l’Index égalité femmes-hommes instauré par le Ministère du Travail en 2019, le Groupe iliad enregistre une note consolidée de 88/100 pour l’ensemble de ses entités. Cette année encore, le Groupe enregistre une belle progression des scores pour la majorité de ses filiales : +27 points pour Scaleway, +20 points pour Jaguar Network, +5 points pour Protelco, +5 points pour F-Distribution.

Ces 3 dernières années, le Groupe iliad annonce avoir créé près de 1 100 emplois nets en France pour atteindre un effectif total de près de 9 700 collaborateurs, ce qui fait de lui aujourd’hui le 2ème employeur du secteur.

Iliad indique que “cette dynamique de recrutement est l’occasion de réaffirmer avec force ce qui constitue depuis sa création le cœur de sa politique RH : valoriser les talents sans aucune distinction, notamment de sexe. Dès 2018, lors de la 1ère publication des résultats de l’index, le Groupe avait ainsi obtenu des résultats tout à fait satisfaisants, notamment sur l’indicateur de l’égalité salariale.”

Et de préciser que “le cadre réglementaire nous permet aujourd’hui d’aller plus loin et de continuer à nous améliorer chaque année sur le sujet de l’égalité hommes-femmes. L’une de nos priorités a été par exemple de faciliter l’accès des femmes aux plus hauts niveaux de responsabilité et de rémunération. Aujourd’hui, notre Conseil d’administration compte 44% de femmes et notre Comité exécutif 33%. Les très fortes progressions enregistrées cette année dans les deux filiales B2B du Groupe, Scaleway et Jaguar Network, sont par ailleurs le résultat des plans d’action que le Groupe s’était engagé à mettre en place en 2020.”