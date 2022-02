Freebox OS débarque en Italie

A travers un nouveau firmware, Iliad Italia propose à ses nouveaux abonnés fibre la nouvelle version de Freebox OS, rebaptisée Iliadbox OS.

Les réadaptations se poursuivent de l’autre côté des Alpes. Après le lancement le 25 janvier de l’Iliadbox, à savoir le serveur de la Freebox Pop, mais aussi de l’application Iliad Connect, identique à Freebox Conext, c’est au tour du système d’exploitation permettant de gérer sa Freebox et bien plus encore depuis son navigateur internet, de s’exporter. L’opérateur a ainsi lancé le 17 février un nouveau firmware à destination de ses abonnés italiens, leur permettant d’accéder à la nouvelle interface graphique de Freebox OS lancée en juin 2021. Rebaptisée Iliadbox OS, cette dernière est accessible à l’adresse myiliadbox.iliad.it. On ne change pas des outils et services qui plaisent.