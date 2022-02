Clin d’oeil : un abonné suggère à Free de passer à une nouvelle réalité

Et si l’opérateur de Xavier Niel s’intéressait à une autre réalité ? La demande pour le moins saugrenue d’un abonné suggère que certains l’attendent déjà.

Les fans de technologie et de numérique le savent : beaucoup d’attentes gravitent autour de la réalité augmentée. C’est notamment une obsession de Mark Zuckerberg et de Meta (ex-Facebook) avec le Métavers, mais un abonné aimerait également que Free se penche sur le sujet… pour son interface TV.

L’utilisateur buledesavon, sur le site de l’assistance Oqee a en effet voulu pousser plus loin la stratégie de Free de déployer Oqee sur de nombreux supports. Si l’opérateur est déjà présent sur téléviseurs connectés, décodeurs Android TV, mobiles et tablettes, cet abonné pour sa part demande s’il est prévu de lancer l’interface sur les casques de réalité virtuelle. Une idée qui peut sembler assez farfelue, d’autant qu’il n’existe aucun réel programme télévisuel prévu pour une consommation en réalité virtuelle.

L’initiateur de l’idée le reconnaît lui même : il comprends que ce ne soit pas dans la feuille de route de l’opérateur. On peut en effet imaginer que certains appareils plus répandus, comme les consoles de jeux ou même l’Amazon FireTV soient des priorités au lieu des casques VR, encore assez rares sur le marché. S’il est difficile d’envisager un portage d’une interface aussi résolument pensée pour la TV qu’Oqee en réalité virtuelle, certains usages pourraient être envisagés au plus long terme pour la télévision.

En effet, certains développeurs ont déjà créé des logiciels permettant par exemple, via un casque , de se plonger dans une salle de cinéma pour regarder un programme tout à fait classique avec la possibilité d’inviter des amis à partager le film par exemple. Comme souvent dans la Tech, les idées peuvent fuser assez facilement, surtout dans la dynamique actuelle de Metavers lancée par le géant américain Facebook, devenu Meta.

De son côté, l’opérateur a poliment répondu noter cette suggestion qui serait selon les dires de buledesavon “avant-gardiste et novatrice“. Difficile de lui donner tort sur ce point.