Canal+ fait gagner une PS5 à ses abonnés

A l’occasion de la sortie de “Venom 2 : Let There be Carnage” sur Canal VOD, la filiale de Vivendi offre la possibilité à ses abonnés de remporter une PS5 en partenariat avec Sony.

“Tentez de remporter une PS5 avec Sony et plus encore”, annonce actuellement Canal+ à ses abonnés. Pour participer, rien de plus simple, il suffit de saisir son numéro de téléphone et son code postal sur la page dédiée “Le Club”. Au-delà de la console nouvelle génération du géant japonais, un pack LegoMarvel Spider-Man Carnage Marvel Spider-Man Venom est à gagner, ainsi que des goodies Venom 2 (parapluie, carnet,…). Vous pouvez tenter votre chance jusqu’au 27 février prochain. Venom 2 est disponible à l’achat sur Canal VOD (dès 13,99€) et à la location (dès 4,99€).