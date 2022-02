NRJ Mobile lâche un forfait 130 Go à 9,99 euros, “et pas seulement la première année”

Avec ses dernières séries limitées dont les petits prix sont valables au-delà de la première année, NRJ Mobile s’adresse aux petits consommateurs comme aux plus gourmands.

NRJ Mobile commercialise deux séries limitées à petit prix, dont les tarifs promotionnels sont valables au-delà de la première année.

Compatible 4G+ et sans engagement, un forfait à 9,99 euros par mois s’adresse aux plus gourmands, incluant en effet les appels, SMS et MMS illimités, ainsi que 130 Go (débit réduit au-delà) depuis la France métropolitaine. Une enveloppe data mobile de 13 Go est par ailleurs prévue pour le roaming depuis l’Europe et les DOM. L’offre est proposée jusqu’au 18 février 2022.

De son côté, un forfait à 4,99 euros cible les petits consommateurs. Il comprend les appels, SMS et MMS en illimité, 7 Go (débit ajusté au-delà) depuis la France métropolitaine et 7 Go pour l’usage depuis l’étranger. Cette série limitée est disponible jusqu’au 23 février 2022.

Comme Auchan Telecom et Cdiscount Mobile, la marque NRJ Mobile appartient à l’opérateur Euro Information Telecom, devenu filiale du groupe Bouygues Telecom en décembre 2020 et comptant 2 millions de clients.