nPerf : l’outil pour tester ses débits mobile et Wi-Fi évolue sous Android et iOS

L’outil de speedtest nPerf évolue sur les appareils Android et iOS. Il s’agit de mises à jour apportant des améliorations et corrections.



Après des mises à jour 2.10.7 et 2.10.8 corrigeant des bugs mineurs, puis une mouture estampillée 2.10.9 améliorant la détection la 5G NSA (Non Standalone), nPerf pour Android passe en version 2.10.10. Les développeurs expliquent que cette mise à jour vient résoudre un problème de détection 4G+ sur les smartphones et tablettes tactiles équipés du système Android 9.0 Pie et antérieur. À noter que la diffusion de ladite mouture est progressive. Il se peut ainsi que vous ayez à attendre avant d’y accéder et de pouvoir la télécharger.

De son côté, la version sur iPhone passe en version 2.11.0. Les notes de mise à jour associées indiquent l’amélioration du test de streaming, l’amélioration des performances de l’interface et la résolution de bugs jugés mineurs. La précédente mise à jour remontait pour rappel au 9 décembre 2021. Elle sonnait simplement la correction de bugs mineurs.

Disponible sur Android et iOS, l’application nPerf permet pour rappel d’évaluer la qualité de sa connexion mobile 3G/4G/5G ou Wi-Fi en effectuant un test de débit descendant, un test de débit montant, un test de navigation sur plusieurs sites Internet et un test de streaming vidéo avec trois qualités d’affichage. À l’issue du test, un nombre de points reflète la qualité globale de la connexion.

Partenariat avec Univers Freebox

Univers Freebox et nPerf ont lancé un partenariat avec la possibilité de réaliser un test de débit depuis la page dédiée et de le sauvegarder. Les données étant issues de nPerf, leur fiabilité est assurée.