Orange : un as du remaniement et PDG emblématique fonce vers la présidence

Deux nouveaux patrons pour remplacer l’ancien. S’il a déjà trouvé sa directrice générale, le groupe Orange semble avoir déniché son nouveau président : Jacques Aschenbroich, président de Valeo.

La nouvelle directrice générale d’Orange, Christel Heydemann, devrait avoir sauf cataclysme à ses côtés un homme d’expérience. Selon les informations de La Lettre A, l’actuel président du groupe, Valeo, Jacques Aschenbroich, 67 ans, devrait être proposé au poste de président d’Orange lors du conseil d’administration du 16 février. Sa nomination devra ensuite être entérinée lors de l’assemblée générale annuelle de l’opérateur historique du 19 mai.

Ses performances au sein du deuxième équipementier automobile français et dixième mondial, ont à première vue fait mouche. Il faut dire que ce prédateur du capitalisme a su parfois mener des réorientations très fortes et des remaniements en profondeur en 13 ans d’expérience chez Valeo, de quoi transformer l’entreprise et multiplier par 2,5 son chiffre d’affaires à près de 20 milliards d’euros aujourd’hui. En pôle position aujourd’hui, il est également polyglotte.

Le 26 janvier dernier, alors PDG de Valeo, il a démissionné de son poste de directeur général, pour ne rester que président du conseil d’administration. Comme un signe de liberté à l’heure où justement il semble avoir tapé dans l’oeil de l’Etat, actionnaire d’Orange.

Hormis Jacques Aschenbroich, d’autres grands noms ont été régulièrement cités pour succéder à Stephane Richard à la présidence du conseil d’administration du groupe. Figuraient notamment, Pascal Cagni ex-directeur d’Apple Europe de 2000 à 2012, Sébastien Proto, actuel numéro deux de la Société générale, Bruno Metling l’ancien DRH d’Orange, Stéphane Pallez PDG de La Française des jeux ou encore Patricia Barbizet, présidente de Témaris et Associé ou encore Clara Gaymard, cofondatrice de RAISE, écosystème entrepreneurial.