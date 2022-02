New Deal : 608 nouveaux sites 4G à construire en zone rurale d’ici 2 ans par Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free

A l’heure où 1227 sites ont déjà été mis en service dans le cadre du dispositif de couverture ciblée du New Deal, l’Etat identifie 608 nouveaux sites 4G à construire par les opérateurs dans les 24 mois.

Quatre ans après la signature du New Deal Mobile, le bilan est positif, même si les efforts doivent se poursuivre. L’accord signé en janvier 2018 entre l’État, l’Arcep et les telcos vise à généraliser la 4G partout sur le territoire et réduire la fracture numérique.

Fin 2021, les sites 3G en propre de chacun des opérateurs ont basculé en 4G, l’objectif est atteint. Dans le même temps, 2 319 anciens sites ZB CB (zones blanches centres-bourgs) ont basculé en 4G pour les 4 opérateurs soit 89 % de l’objectif à atteindre d’ici fin 2022. En ce qui concerne le dispositif de couverture ciblée, 1227 nouveaux pylônes 4G multi-opérateurs ont été construits et mis en service. L’objectif est de construire 5000 nouveaux sites par opérateur identifiés par les élus de terrain au sein d’équipes projets locales d’ici fin 2026.

Pour y arriver, le gouvernement dévoile chaque année une nouvelle liste de sites identifiés par les collectivités territoriales à couvrir par Orange, SFR, Free et Bouygues Telecom dans un délai de 24 mois. C’est une nouvelle fois le cas aujourd’hui, Cédric O, secrétaire d’Etat chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques, annonce avoir signé les 21 décembre 2021 et 16 février 2022 deux arrêtés ministériels définissant 608 nouveaux sites, jusqu’alors non ou mal couverts en téléphonie mobile.

Dans ce cadre, l’Etat a déjà pris depuis l’été 2018, 11 arrêtés identifiant 2986 sites. Avec ces nouveaux arrêtés, ce sont désormais 3594 sites au total qui vont bénéficier d’une amélioration de la couverture mobile. 1227 sites ont déjà été mis en service dans ce cadre depuis le lancement du New Deal mobile.

« A chaque nouveau pylône mis en service, c’est la vie quotidienne de Françaises et de Français qui change. Alors que le numérique est plus que jamais essentiel pour échanger, travailler ou encore s’informer et se divertir, l’Etat ne relâche pas son engagement pour améliorer, chaque jour, la couverture mobile » déclare Cédric O.