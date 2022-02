FG. For Sex débarque sur la Freebox le jour de la St Valentin

Une nouvelle webradio sur la Freebox pour passer un moment sensuel et charnel.

Beaucoup d’entre vous iront célébrer la Saint valentin au restaurant en amoureux. Et après avoir partagé ce repas romantique, vous pourrez compter sur la Freebox pour vous accompagner tout le reste de la soirée. En effet, FG. For Sex, une nouvelle émanation de la radio française FG. est désormais disponible. Selon la description de la station, elle propose une programmation charnelle et sensuelle: trip-hop, chill, saoul et deep. Et son slogan est très prometteur : “The delicious body music… c’est FG. For Sex… avec toi, ce soir.”

Pour découvrir cette nouvelle webradio, il suffit de vous rendre dans la rubrique “Musique” puis “Radios” des Freebox Delta-Devialet, One et Révolution. Ce service n’est pas disponible sur les Player Freebox Mini 4K et Pop.