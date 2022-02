Google veut rendre la connexion au réseau WiFi plus rapide sur les Chromebook

La firme de Mountain View veut intégrer une fonctionnalité de partage de mot de passe à son équivalent de AirDrop, Nearby Share.

Un clic et le mot de passe est envoyé sur votre Chromebook. Google travaille à améliorer Nearby Share, son service de partage de fichiers à proximité permettant d’envoyer un fichier entre différents appareils de l’écosystème Google. Parmi ces amélioration, l’une d’entre elle veut en effet rendre votre connexion au WiFi plus rapide, ou du moins plus simple.

Cette fonctionnalité est pour l’instant disponible uniquement sur Android et Chromebook, mais le géant américain travaille pour l’améliorer et, s’il planche déjà sur une possibilité de partager des fichiers entre vos différents appareils compatibles, une autre fonctionnalité peut retenir votre attention. Nearby Share pourrait en effet à l’avenir permettre à un utilisateur d’envoyer la clé WiFi à un ordinateur tournant sous Chorme OS.

Le SSID du réseau, la norme de sécurité et le mot de passe seraient ainsi parfaitement connus par votre ordinateur, sans que vous ayez à vous embêter à saisir vous même un mot de passe (souvent long). Pour l’instant, cette nouvelle feature a été repérée sur Chromium en développement, avec uniquement la possibilité pour l’ordinateur de recevoir l’information, mais pas de l’envoyer. Le développement de cette fonctionnalité est encore jeune, difficile de savoir quand elle sera déployée de manière stable.

Source : Frandroid