Insolite : ils bloquent les données d’utilisateurs pour gagner des abonnés sur YouTube

Un rançongiciel d’un nouveau genre sévit sur le web, avec un but qui paraît pour le moins… obscur.

Un malware demandant une rançon d’un nouveau genre. Les chercheurs en cybersécurité indépendants de MalwareHunterTeam, ont découvert une nouvelle forme d’arnaque et d’attaque sur internet , prenant la forme d’un “ransomware” (ou rançongiciel en français). Ces attaques bloquent les données de l’utilisateur touché pour lui demander généralement une somme assez conséquente d’argent, souvent cryptomonnaie pour éviter d’être retracé, mais cette fois les malfrats exigent… un abonnement sur YouTube.

Le message envoyé aux victimes est truffé de fautes de frappes, le tout en lettres capitales, indique à l’utilisateur que les fichiers de son ordinateur sont bloqués et ne pourront être récupérés qu’en échange d’une souscription à une chaîne YouTube spécifique ainsi que de poster des commentaires sur la majorité des vidéos de la chaîne. Pas d’argent à donner mais juste un clic et quelques messages donc. D’après les dires de chercheurs, cette cyberattaque est bien réelle, mais “ne touche qu’un seul ordinateur et ne se propage pas”.

Le groupe à l’origine de ce malware proviendrait d’Indonésie et la chaîne en question ne comte pas énormément d’abonnés, publiant des vidéos abordant ironiquement la thématique… du piratage. Une technique qui semble donc ne donner que peu de résultats, d’autant plus qu’il est assez facilement détecté comme malveillant par plusieurs antivirus.

Source : Vice