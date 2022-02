Le lancement de Free Pro et l’Apple TV 4K à prix cassé pour les abonnés Freebox vous ont le plus marqué en 2021

La 5G, la VoLTE et Free Flex sont relégués au second plan.

Quelle nouveauté Free vous a plus marqué en 2021 ? Le 7 janvier dernier, Univers Freebox vous a posé la question à travers un nouveau sondage. C’est aujourd’hui l’heure du bilan. Surprise, la 5G n’arrive pas en tête dans les suffrages, 15% des 3 466 votants n’ont pas perçu le déploiement de la 5e génération de téléphonie mobile comme l’événement numéro 1 à retenir l’année dernière chez l’opérateur.

Au contraire, 40% des participants ont choisi le lancement de Free Pro. Il faut dire que l’opérateur de Xavier Niel était attendu de pied ferme sur ce marché dominé par le duo Orange/ SFR et rejoint par Bouygues Telecom en 2019. Au final, et ce après plusieurs reports, l’opérateur s’est lancé en mars 2021 avec une offre ciblant les TPE et PME mais aussi les collectivités territoriales et plus récemment les grands groupes. Sa stratégie, proposer des tarifs plus attractifs (39,99 euros HT puis 49,99 euros HT pour l’offre box et 19,99 euros HT pour le forfait mobile ou 9,99 euros pour les abonnés box), mais aussi une offre plus claire. “Nous misons beaucoup sur la simplicité de nos offres et de nos grilles tarifaires pour attirer de nouveaux clients et casser les freins qui existent aujourd’hui“, a expliqué Vincent Poulbère, directeur marketing et commercial de Free Pro. Aujourd’hui, l’opérateur compte plus de 10 000 clients.

Proposée quant à elle l’été dernier à moitié prix aux nouveaux abonnés Freebox Pop et Delta et aux clients actuels de toutes les box de l’opérateur en multi-TV, l’Apple TV 4K a quelque peu marqué puisque 23% des votants ont estimé que cette offre est celle à retenir en 2021, plus que les autres. Le mois dernier, Free a toutefois revu à la hausse le prix du boîtier de la marque à la pomme, même si les acquéreurs feront toujours une économie.

Oqee sur mobile et Free Flex n’ont pas marqué les esprits des abonnés

Critiqué par sa propre communauté sur l’absence de VoLTE dans ses offres mobiles, Free a corrigé le tir début octobre 2021 en proposant enfin cette technologie, pour ses abonnés au forfait à 19,99€/mois. Depuis, le nombre de smartphones compatibles ne cesse d’évoluer.

Belle évolution, l’arrivée d’Oqee sur mobile et OS TV ne semble pas avoir retenu l’attention des abonnés (9%). Il faut dire que c’est compliqué de s’y retrouver. Si les clients Pop et Delta sont privilégiés, les autres peuvent y accéder seulement à certaines conditions. Un accès généralisé à tous aurait probablement changé la donne.

Et c’est la déception de ce sondage, le lancement en grande pompe en juillet de Free Flex n’aura pas laissé un souvenir impérissable chez les participants. Seulement 3% estime cet événement comme le plus marquant chez Free l’année passée. Attendu sur le marché du mobile subventionné face à Orange, SFR et Bouygues Telecom, l’opérateur a pris un autre chemin avec une solution prenant la forme d’une version améliorée de l’offre de location proposée par Free Mobile. Pas de subventionnement donc, mais un étalement des mensualités sur 24 mois, période durant laquelle l’abonné peut à tout moment acheter son mobile. Au bout des 2 ans, il peut le restituer ou en devenir propriétaire, la liberté est ainsi donnée. L’opérateur permet également à l’abonné de résilier son forfait pour rejoindre un autre opérateur, sans être majoré, et ainsi continuer de payer son smartphone, la distinction est effectivement totale.