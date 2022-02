Freebox TV : arrivée imminente d’une nouvelle chaîne française

Déjà disponible sur les box d’Orange et Bouygues Telecom, la chaîne Maison & Travaux TV va bientôt faire son apparition sur les Freebox.

Dans la lignée d’autres chaînes thématiques comme Top Santé TV et Gourmand TV éditées par le groupe Reworld Media, Maison & Travaux TV va bientôt débarquer sur les Freebox, en atteste la page officielle fraîchement actualisée de la liste des chaînes disponibles sur Freebox TV. Pratique si vous avez des envies de rénovations ou de changer d’ambiance chez vous, cette chaîne vise à vous accompagner dans la modification de votre habitat, tant en terme de décoration qu’en matière de travaux et bricolages, par le biais de conseils et tutoriels. Celle-ci sera disponible prochainement sur le canal 240 et sera incluse dans le bouquet basique, en tout cas à son lancement. Aucune date de mise en service n’a pour l’heure été annoncée.