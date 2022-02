Un nouveau service de SVOD français débarque sur Amazon Prime Video avec une période d’essai

Lancée en 2021 par le média global 100% vidéo Brut, le plateforme BrutX fait son apparition sur Amazon Channels, pour les abonnés à Prime Video.

Amazon continue d’agréger de nouvelles plateformes, la liste s’allonge. Un plus pour les abonnés à Prime Video qui bénéficient progressivement d’un accès centralisé à leurs services SVOD.

Aujourd’hui, c’est au tour de BrutX d’être accessible sur la plateforme du géant américain. Proposé à 4,99€/mois sans engagement avec 7 jours d’essai offerts, ce service de SVOD français propose des contenus exclusifs et des productions originales sociétales très engagées. Au programme, une sélection de films, séries et de documentaires aux quatre coins du monde, contant des histoires qui ne laissent jamais indifférent, de quoi mettre en avant celles et ceux qui font bouger les lignes.

Pour rappel, Brutx est déjà disponible pour les abonnés Freebox Delta (avec Player Devialet), Révolution avec TV by CANAL, Freebox Mini 4k, et Freebox One, directement sur le canal 133 ou dans la rubrique VOD. Pour les abonnés Freebox Pop, le service estaccessible en téléchargeant l’application depuis le Play store, sans période d’essai.

Parmi les service de SVOD accessible par abonnement sur Prime Video, figurent notamment OCS, StarzPlay, Filmo, MGM, Univers Ciné, Shadowz, Mubi, Benshi, Cultivons Nous, Hayu, Insomnia, Kitchen Mania, Outbuster, Queerscreen, ou encore Spicee.