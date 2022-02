Smartphones : Samsung première marque en France, devant Xiaomi, Apple, Oppo et… Wiko

Voici le classement des cinq plus grosses marques de smartphones en France en 2021. Samsung et Apple y côtoient les marques montantes que sont Xiaomi et Oppo, mais aussi la marque Wiko, pourtant plus en retrait ces derniers temps.

Le cabinet d’analyse Canalys vient de publier le Top 5 des plus grosses marques de smartphones sur le marché français au cours de l’année 2021. Si Samsung reste leader et s’empare de la première place avec 27 % de parts de marché, il accuse également une baisse de 31 % par rapport à 2020.

Suivent, dans un mouchoir de poche, Xiaomi, avec une part de 23 % et une progression de 45 %, puis Apple, avec une part de 22 % et un recul de 11 %. Xiaomi poursuit sa forte progression et continue de se rapprocher dans le rétroviseur de Samsung. En quatrième position, on retrouve Oppo, avec une part de seulement 8 %, mais une progression atteignant les 71 % sur un an. Marque plus discrète ces derniers temps, mais toujours là sur le segment entrée de gamme malgré l’offensive des acteurs chinois, Wiko s’empare de la cinquième place avec 5 % du marché. Cette part reste d’ailleurs stable par rapport à 2020, puisqu’en recul de 3 %.

Un autre classement, du cabinet IDC, mais pour les ventes mondiales, révélait un classement Samsung, Apple, Xiaomi, Oppo et Vivo. D’après ce même rapport, 1,35 milliard de smartphones ont été vendus en 2021, soit une progression de 5,7 % par rapport aux 1,28 milliard écoulés en 2020.

Source : Frandroid