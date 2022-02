Choc des box : comparatif entre la nouvelle box “la plus puissante” de SFR et la Freebox Delta

SFR vient marcher sur les plates-bandes de la Freebox Delta avec sa nouvelle offre SFR Box 8X. Qui domine le milieu des offres fixe haut de gamme ?

Qui de la Box 8X ou de la Freebox Delta sortira gagnant du choc des box ? L’opérateur au carré rouge lance aujourd’hui une toute nouvelle offre comprenant la fibre 8Gb/s, devenant la deuxième box proposant cette vitesse de connexion, après le lancement de la Freebox Delta en décembre 2018. En terme de performances et de prix, les deux offres peuvent se ressembler, nous vous proposons donc un tableau comparatif pour les départager.

Freebox Delta SFR Box 8X PRIX 1ère année 39,99 €/mois puis 49.99€/mois 34 €/mois puis 50€/mois (2 mois offerts dans le cadre d’une offre promotionnelle) Engagement Sans 12 mois INTERNET xDSL/Fibre Oui/Oui Non/Oui Débit max téléchargement 8 Gbit/s (Fibre 10 G EPON 8 Gbit/s (Fibre XGS-PON) Débit max envoi 700 Mbit/s 1 Gbit/s Wi-Fi Wi-Fi 5 Wi-Fi 6 Répéteur Wi-Fi Oui Non TÉLÉVISION Chaînes TV Plus de 220 chaines avec Freebox TV 200 chaînes et services TV Autres services inclus – Canal+ Series offert pendant 12 mois – Amazon Prime inclus – Netflix essentiel Inclus – Disney+ offert pendant 6 mois – TV by Canal inclus (60 chaines) – Free Ligue 1 inclus (mobile et Freebox) – Cafeyn (kiosque numérique) inclus – Oqee en mobilité (chaînes TV sur smartphone) SFR TV en mobilité (chaînes TV sur smartphone) Compatibilité 4K Oui (tous les players) Oui Multi-TV

Oui Oui TÉLÉPHONIE Vers les fixes Plus de 110 destinations Plus de 100 destinations Vers les mobiles France métropolitaine et DOM Non AVANTAGES – Avantage sur le forfait mobile – Avantage sur le forfait mobile – Cloud 100 Go PLAYER

Choix du Player

Soit Player Freebox Delta : 6.99€/mois en location, sans engagement ou achat à 480€ ou Player Pop inclus (sans surcoût) ou Apple TV 4K (2,99€/mois pendant 48 mois) SFR Box 8 Assistant vocal

Player Freebox Delta: Alexa et Ok Freebox Player Pop : Ok Google Apple TV 4K : Siri Alexa et OK SFR Système de son Player Freebox Delta : Système de son Devialet haut de gamme Player Pop/ Apple TV 4K : pas de système de son intégré Système de son Devialet haut de gamme Image Compatibilité 4K Dolby vision HDR (tous player) Apple TV 4K et Player Pop : Interface Oqee Compatibilité 4K Dolby vision HDR SERVER Fonctionnalités supplémentaires

– Serveur NAS (disque dur en option à l’achat) – Serveur Domotique – Machine virtuelle – En ADSL : module agrégation 4G+ xDSL

Avec ce tableau, on peut voir que la Box 8X de SFR reste encore assez maigre en terme de services. Si son débit montant est supérieur à la Freebox Delta, avec un gain de débit important permis par la technologie XGS-PON et que le WiFi 6 peut apporter son lot de promesse, sous réserve d’appareils compatibles, sur le reste, la Freebox Delta l’emporte. Les audiophiles pourront cependant regretter la nécessité d’opter pour une option ou d’acheter pour bénéficier d’un système de son haut de gamme, quand ce player est pour sa part intégré dans l’offre de SFR. Avec des prix sensiblement équivalents (une différence de 5€/mois lors de la première année), l’offre de Free reste la plus complète proposée à ce jour, avec davantage de chaînes TV, de services de SVOD inclus et de plus grandes capacités du côté du Server, sans oublier la disponibilité en ADSL.