Observatoire Mobile : à La Réunion, le taux de croissance dépasse 3,2% ce trimestre

L’autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) a rendu public récemment, son traditionnel bulletin relatif au trafic des télécommunications en Outre-Mer pour le 4e trimestre 2021.

Dans les départements et régions ultramarin, la croissance du nombre de cartes SIM progresse encore ce trimestre (+ 3,3 % en un an), un taux allant de + 2,3 % en Martinique à + 5,7 % en Guyane. Alors que le nombre de cartes SIM avait reculé en 2020 en raison de la crise sanitaire, il s’élève, au 31 décembre 2021, à près de 2,7 millions, un niveau qui n’avait pas été atteint depuis 2015. Cette progression s’explique par une croissance soutenue du nombre de forfaits (+ 34 000 cartes en un trimestre), tandis que le nombre de cartes prépayées augmente pour la première fois en quatre ans (+ 9 000 en un trimestre). Néanmoins, en raison du recul du nombre de cartes prépayées ces quatre dernières années, leur proportion diminue encore, de près de 3 points en un an, pour s’établir à 27 % du nombre total de cartes en service.

​A l’île de La Réunion, le parc mobile total est en hausse avec 933 000 cartes SIM en service (+ 8 000 ce trimestre et +3,2% sur un an). 876 000 d’entre eux concernent les forfaits et 57 000 les cartes prépayées.

Le parc mobile à Mayotte est en hausse avec 297 000 cartes SIM en service (+ 8 000 ce trimestre et +8,1% sur un an). 90 000 d’entre eux concernent les forfaits et 207 000 les cartes prépayées.

Le parc total mobile en Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy est en légère hausse avec 623 000 cartes SIM (+ 10 000 ce trimestre et +3,2% sur un an). 430 000 d’entre eux concerne les forfaits et 193 000 pour les cartes prépayées.

– Guyane

​Le parc mobile en Guyane est aussi en hausse avec plus de 296 000 cartes SIM (+ 10 000 ce trimestre et +5,7% sur un an). Sur les 286 000 cartes SIM, 188 000 d’entre eux concernent les forfaits et 109 000 les cartes prépayées.

– Martinique

Le parc mobile total en Martinique est en légère baisse avec 521 000 cartes SIM en service (+7 000 ce trimestre et +2,3% sur un an). 372 000 cartes SIM en service sont des forfaits et 149 000 les cartes prépayées.