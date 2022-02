Free Réunion / Telco Oi : Des perturbations sur les réseaux mobiles suite au cyclone Batsirai

Certains Freenautes sont privés de réseau mobile suite au passage du cyclone Batsirai.

Le cyclone tropical qui souffle depuis mercredi, sur l’île de la Réunion, a des répercussions sur les réseaux de l’île. À 15h, ce ne sont pas moins d’une quarantaine de sites Free Réunion / TELCO OI qui sont encore HS sur l’ensemble de l’île.

l’opérateur Orange Réunion a indiqué sur ses réseaux sociaux, à 9h, avoir 80 sites mobiles HS, et 25000 clients fixe sans connexion. Du côté de Zeop, ce ne sont pas de 25000 modems qui ne sont plus connectés au réseau et 27 sites mobiles qui sont HS.

Concernant les réseaux mobiles, le problème vient principalement d’un défaut d’alimentation électrique. Depuis la phase de sauvegarde, les équipes de chaque opérateur sont sur le terrain, afin d’intervenir sur leurs équipements. Les équipes de EDF sont quand à eux sur le terrain depuis le début des événements, et travaillent sur un retour à la normal le plus rapidement possible sur l’ensemble de son réseau.