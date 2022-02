Abonnés Freebox : 4 mois d’abonnement offerts à Amazon Music Unlimited et ses 75 millions de titres

La firme de Jeff Bezos propose désormais 4 mois d’essai gratuit à son service de streaming musical sans limite. L’offre est valable jusqu’au 5 février prochain.

Inclus dans l’offre Freebox Delta et accessible sur les autres box de Free, l’abonnement Amazon Prime permet aux abonnés de profiter de plusieurs services, dont le service Prime Music avec ses deux millions de titres via Alexa. Un catalogue restreint qui peut dès aujourd’hui devenir illimité sans débourser un centime. En effet, le géant américain propose actuellement une promo tape à l’oeil sur son offre individuelle mensuelle Amazon Music Unlimited. Habituellement affiché à 9,99/mois, l’abonnement, comprenant l’accès à 75 millions de titres en HD, est ainsi offert pendant 4 mois pour toute nouvelle souscription en France métropolitaine. Au rang des fonctionnalités à découvrir, l’écoute hors connexion avec zapping illimité, des millions d’épisodes de podcasts, ou encore l’audio spatial.

“Cette offre doit être souscrite avant le 5 février 2022, elle est réservée exclusivement aux nouveaux abonnés Amazon Music Unlimited. Sont ainsi exclus de l’offre les clients qui sont actuellement en période d’essai gratuit, qui sont actuellement des clients payants, ou qui étaient auparavant des clients en période d’essai gratuit ou payants à Amazon Music Unlimited. A la fin de votre essai gratuit, et sans annulation de votre part, votre abonnement sera automatiquement renouvelé et vous serez prélevé de 9,99 €/mois avec la possibilité d’annuler à tout moment”, peut-on lire dans les conditions de l’offre.

Pour les abonnés Freebox Delta intéressés par cette occasion, il est possible d’y souscrire directement depuis l’interface d’Amazon Music en cliquant sur “passer à l’Unlimited” ou via “vos paramètres Amazon Music” mais aussi en vous rendant directement sur la page d’accueil d’Amazon après s’être connecté à votre compte Prime. A noter d’ailleurs, l’application Amazon Music est disponiblesur Freebox Pop et mini 4K. Vous pouvez d’ailleurs retrouver notre test de l’application Android TV pour vous faire une idée de la qualité de son interface.