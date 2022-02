Bouygues Telecom propose sa fibre optique à prix cassé

L’abonnement fibre est à prix cassé chez Bouygues Telecom. Jusqu’à la fin du mois, l’opérateur pratique en effet de grosses promotions sur trois offres.

Jusqu’au 27 février 2022, Bouygues Telecom propose ses offres Bbox Fit, Bbox must et Box ultym à 15,99, 22,99 et 28,99 euros par mois pendant un an, au lieu de 29,99, 39,99 et 46,99 euros par mois. Celles-ci sont soumises à un engagement de 12 mois.

L’offre Bbox Fit annonce jusqu’à 300 Mbit/s en téléchargement et jusqu’à 200 Mbit/s en envoi, ainsi que les appels illimités vers les fixes de France et de plus de 110 pays. Un avantage box + mobile permet d’avoir un forfait 5G à partir de 10,99 euros.

L’offre Bbox must indique jusqu’à 1 Gbit/s en téléchargement et jusqu’à 400 Mbit/s en envoi, ainsi que les appels illimités vers les fixes et mobiles de France et les appels illimités vers les fixes de plus de 110 pays. S’ajoute cela à un service TV avec décodeur 4K, enregistrement 100 heures et plus de 180 chaînes. Un avantage box + mobile permet d’avoir un forfait 5G à partir de 10,99 euros.

L’offre Bbox ultym permet jusqu’à 2 Gbit/s en téléchargement et jusqu’à 600 Mbit/s en envoi. Il y a également un serveur avec Wi-Fi 6, jusqu’à deux répéteurs Wi-Fi inclus (en fonction du diagnostic Wi-Fi), les appels illimités vers les fixes et mobiles en France / Europe / Suisse, les appels illimités vers les fixes de plus de 110 pays, un service TV avec décodeur 4K, enregistrement 100 heures et plus de 180 chaînes et un avantage box + mobile donnant accès à un forfait 5G dès 10,99 euros. Trois mois de découverte sont par ailleurs offerts pour un service au choix parmi 4, dont Salto et Cafeyn.