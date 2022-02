Google revoit le player vidéo de YouTube sur Android et iOS

Une nouvelle interface pour les amateurs de consommation de vidéo sur mobile, avec un accès simplifié aux diverses fonctionnalités.

Fans de YouTube, il y a du changement dans l’application mobile. Google déploie en effet une nouvelle interface de son player en plein écran, avec une facilitation de partager, commenter, liker, directement depuis votre interface vidéo. Le déploiement de cette nouvelle version a commencé lundi et semble progressif, certains ayant d’ores et déjà eu accès à l’interface mais nous n’avons pas pu y accéder pour l’instant.

Le changement est en effet assez simple : une intégration de divers boutons dédiés aux fonctionnalités de “like/dislkes”, d’accès aux commentaires, d’ajout à la playlist et de partage de la vidéo. De plus, vous pourrez également accéder au mode vous permettant de voir les commentaires à côté de la vidéo, en mode paysage justement via ce simple bouton, contrairement à l’ancienne version où l’accès était réservé au mode portrait.

Source : The Verge