Red by SFR offre un smartphone 5G avec son nouveau Deal

Nouveau deal, nouveau smartphone offert. La marque low de l’opérateur au carré rouge revient avec un nouveau Red Deal laissant le choix d’avoir ou non la 5G.

Jusqu’au 7 février 2022, Red by SFR propose un nouveau Red Deal, à savoir un smartphone offert en contrepartie d’un engagement d’une durée de 24 mois.

Le forfait intègre les appels, SMS et MMS illimités depuis l’Union européenne et les DOM, 100 Go de data depuis la France Métropolitaine et 15 Go de data en roaming. Il coûte 15 euros par mois dans sa version 4G ou 20 euros par mois dans sa version 5G. La carte SIM est facturée 1 euro.

Quant au smartphone, il s’agit du modèle Oppo A54 5G en coloris noir et capacité 64 Go neuf d’une valeur indicative de 259 euros. Celui-ci propose un SoC Qualcomm Snapdragon 480 avec 4 Go de RAM, un écran IPS 6,5 pouces FHD+ 90 Hz, un capteur photo 48 Mégapixels, une batterie 5 000 mAh et une charge filaire en 10 Watts.