Iliad répond à la rumeur d’une fusion avec Vodafone en Italie, “nous continuons seuls”

Le PDG d’Italia l’assure, à peine lancé sur le fixe, l’opérateur ne se rapprochera pas de Vodafone. Il poursuit sa révolution en solo.

En large de lancement de l’offensive d’Iliad sur le marché fixe en Italie avec son offre fibre à prix cassé, son PDG Benedetto Levi a répondu à la presse. Hormis quelques informations complémentaires sur l’Iliadbox et la stratégie de l’opérateur sur la fibre de bout en bout , il a notamment été question de la rumeur sur l’éventuelle fusion entre Iliad et Vodafone de l’autre côté des Alpes. Sans ambages, le numéro 1 d’Iliad Italia a répondu : ” Nous continuons notre chemin absolument seuls, comme nous le faisons depuis ces trois ans et demi et non avec Vodafone.”

Selon des sources de l’agence de presse Reuters, la maison-mère de Free et Vodafone auraient entamé des discussions actives pour fusionner leurs activités en Italie. Iliad étudierait plusieurs options pour essayer de se renforcer dans le pays. Un passage a trois opérateurs n’a d’ailleurs pas été exclu par Benedetto Levi lui même le 13 janvier dernier : “Si une entreprise, dans son ensemble ou en partie, devient disponible sur le marché, nous l’examinerons sans aucune idée préconçue“. De son côté, le directeur général de Vodafone prône une consolidation en Europe.

Source : UniversoFree