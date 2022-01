Un malware dangereux sévit sur Android en vidant votre smartphone de vos données avant de l’effacer complètement

Un malware Android s’exporte de plus en plus. Originaire du Brésil, BRATA est de plus en plus présent en Europe avec des conséquences graves pour l’utilisateur touché.

Le malware sévit chez les Brésiliens depuis 2019 mais arrive en France et en Europe depuis la fin de l’année dernière. Les chercheurs de Cleafy alertent sur la recrudescence du logiciel malveillant “BRATA”, anciennement nommé Android RAT. Si le but reste le même, à savoir aspirer des données sensibles y compris bancaires, l’application a bien évolué en intégrant notamment le pistage GPS, masquage de la connexion avec le centre de commandes mais aussi la capacité d’effacer complètement le smartphone une fois vos données siphonnées.

Une manière pour les hacker de disparaître sans laisser de trace en faisant perdre aux utilisateurs, en plus de leurs données, leurs conversations, les données de leurs applications… Le nombre d’infections liées à ce malware explose en Europe depuis décembre 2021 et si chaque pays a droit à une version personnalisée, le but reste le même : acquérir vos données personnelles et particulièrement bancaires.

Les pirates utilisant ce trojan peuvent même aller jusqu’à appeler leurs victimes en se faisant passer pour des employés de banque afin de leur soutirer davantage d’informations. Rappelons que lors de l’appel d’une réelle banque, aucune information sensible ne vous sera demandée par votre conseiller et que dans le cas contraire, il convient de raccrocher immédiatement et de signaler la pratique.

Pour éviter ce type d’infection, il est tout d’abord conseillé d’éviter de télécharger des applications en dehors du PlayStore, peu importe le format. Si vous n’avez pas eu le choix ou que vous avez déjà installé ce type d’APK, il est alors conseillé de vérifier les permissions accordées à ces applications. BRATA se permet en effet de demander l’autorisation d’effacer toutes vos données, de changer le mot de passe ou encore de verrouiller l’écran et si c’est le cas, il faudra bien sûr annuler tout téléchargement et désinstaller l’application si la procédure a été finalisée. Si vous observez des changements significatifs dans les performances de votre appareil, notamment au niveau de l’utilisation des données ou de la batterie, n’hésitez pas à sauvegarder vos données sensibles dans le cloud où sur un autre support, puis lancez une restauration aux paramètres d’usine pour effacer toute trace de ce malware.

Source : Presse-citron