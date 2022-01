Oqee : Free lance une nouvelle mise à jour avec plusieurs améliorations sur Apple TV, iPhone et iPad

L’interface TV maison a droit à une nouvelle mise à jour, cette fois-ci sur le boîtier Apple TV, mais également sur iPhone et iPad. Elle apporte plusieurs améliorations et corrections.

Peu de temps après une mise à jour sur Android apportant le support Chromecast et la fonction Picture-in-Picture, voici une mise à jour destinée aux détenteurs du boîtier Apple TV, dont le prix a d’ailleurs récemment augmenté. Estampillée 1.4.0, celle-ci annonce plusieurs améliorations et corrections. Côté améliorations, les développeurs indiquent une meilleure prise en compte des préférences de langues pour la VOST et l’audio description, l’amélioration du moteur de recherche pour permettre d’accéder à davantage de contenus, une nouvelle animation au lancement de l’application et la clarification du message d’activation de la fonction d’enregistrement. La lecture n’est pas mise en pause lors de l’ouverture du menu dans le lecteur vidéo soulignent-ils également. Du côté des corrections, il est fait mention d’une gestion améliorée de l’état du réseau au démarrage de l’application. À noter enfin que le déploiement est progressif. La mise à jour pourrait ainsi mettre un peu de temps avant d’être disponible. Plus tôt dans le mois, une mouture 1.3.0 d’Oqee pour Apple TV apportait le support du mode Picture-in-Picture.

Une mise à jour, aussi numérotée 1.4.0, s’adresse aux propriétaires de smartphones iPhone et de tablettes iPad. Elle apporte une meilleure prise en compte des préférences de langues pour la VOST et l’audio description et un moteur de recherche amélioré. Celle-ci promet en outre un affichage d’informations détaillées en sélectionnant un élément dans une liste de programmes. Là encore, le déploiement est annoncé progressif.