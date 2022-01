Auchan Telecom dégaine deux séries limitées à tout petit prix

Auchan Telecom propose deux forfaits mobiles en séries limitées à petit prix durant la première année. Ils coûtent moins de 6 euros par mois.

Après deux gros forfaits généreux en data, Auchan Telecom propose deux séries limitées pour les abonnés les moins gourmands. Jusqu’au 27 janvier, des forfaits 7 et 30 Go sont affichées à 3,99 et 5,99 euros par mois. Sans engagement et compatible 4G, les forfaits prévoient aussi les appels, SMS et MMS en illimité.

À noter que les tarifs promotionnels sont valables les 12 premiers mois, avant de passer à 7,99 et 12 euros par mois respectivement. À payer au moment de la commande, la carte SIM triple découpe coûte 10 euros.

Comme Cdiscount Mobile et NRJ Mobile, la marque Auchan Telecom appartient à l’opérateur Euro Information Telecom, devenu filiale du groupe Bouygues Telecom en décembre 2020 et comptant 2 millions de clients.