Le Parlement Europée vote pour limiter la publicité ciblée sur Internet

Amazon, Google, Meta (ex-Facebook) ne pourront plus se baser sur certaines données pour vous proposer des campagnes de publicités particulières.

Le Parlement européen a adopté jeudi dernier un projet de loi appelant à réglementer la publicité sur Internet. Cette mesure, principalement destinée aux GAFAM, vise notamment à empêcher Google, Amazon et consorts d’utiliser certaines données sensibles comme l’orientation sexuelle, la religion ou encore l’origine ethnique des utilisateurs.

Le texte, adopté avec 530 voix pour, 78 contre et 80 abstention, veut également permettre aux internautes de supprimer plus facilement leurs données ou leur suivi. D’autres actions y sont intégrées, notamment l’interdiction totale des publicités pour les mineurs ou encore celle de pratiques visant à piéger les utilisateurs pour accepter le suivi publicitaire. Les entreprises seront également contraintes à supprimer plus drastiquement les contenus illégaux, tant la contrefaçon que le haine en ligne, sous peine d’être tenues responsables.

Les entreprises enfreignant la loi sur les services numériques risqueront alors une amende allant jusqu’à 6% de leur chiffre d’affaires mondial. Le texte sera porté face au Conseil européen le 31 janvier, avec la possibilité d’apporter des changements à ces règles.

Source : The Verge