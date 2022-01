L’iSIM pourrait prochainement être intégré à nos smartphones

Vodafone, Qualcomm ainsi que Thales viennent d’expérimenter un nouveau type de carte SIM appelé iSIM, directement intégré au processeur du smartphone.

Un nouveau type de carte SIM arrive. Avec l’eSIM, la carte SIM était intégrée au mobile aujourd’hui, c’est le tour de l’iSIM, une technologie qui faisait déjà parler d’elle en 2018. Avec l’iSIM, la carte SIM est désormais soudée au processeur permettant un gain d’espace.

Qualcomm qui annonçait en août dernier la prise en charge de l’iSIM par sa plateforme 888 5G, vient de réaliser une démonstration en Europe avec l’opérateur Vodafone ainsi que le spécialiste des cartes SIM Thales.

L’exploit a été réalisé dans les laboratoires européens de R&D de Samsung, sur le réseau Vodafone, avec un smartphone Samsung Galaxy Z Flip 3 5G animé par un Snapdragon 888 5G ainsi que le système d’exploitation Thales iSIM.

Collaborating with @VodafoneUK and @ThalesDigiSec, we’ve created a working #smartphone featuring iSIM – a SIM card which is fully integrated into the device’s main processor. What will this mean for smartphones and other devices? Find out: https://t.co/PXSbFTBjIz pic.twitter.com/axdAFPzveF

— Qualcomm EU (@Qualcomm_EU) January 18, 2022