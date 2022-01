Freebox Pop avec player Devialet : quelles différences par rapport aux abonnés Delta ?

Les abonnés Freebox Pop peuvent désormais bénéficier du player Free Devialet en multi-TV. Mais quels services et contenus restent réservés aux abonnés Freebox Delta ?

Mardi 18 janvier 2022, Free a annoncé la disponibilité du player Free Devialet à la location pour les nouveaux abonnés, ainsi qu’une mise à disposition en multi-TV pour les abonnés Freebox Pop. La question se pose ainsi concernant la disponibilité de certains services et contenus par rapport aux abonnés Freebox Delta, auxquels ce player haut de gamme était initialement destiné.

Si les abonnés Freebox Pop profitent ainsi de l’interface maison du player Free Devialet, des assistants Ok Freebox et Amazon Alexa pour les requêtes vocales, des quelques applications du Free Store et du son puissant de l’enceinte intégrée, certains services ne sont pas inclus comme pour les abonnés Freebox Delta. C’est le cas des plates-formes de streaming vidéo Prime Video et Netflix, dont les applications sont installées, mais dont l’utilisation nécessite une inscription optionnelle. Parmi les autres services disponibles : la musique avec Spotity Connect ou le bouquet TV Famille by Canal, en option. Exit aussi le raccourci vers la caméra de sécurité, qui était liée à la partie maison connectée de la Freebox Delta.

Un abonné Freebox Pop prenant le Player Free Devialet en multi TV ne change ainsi pas son offre de contenus actuelle, tient à souligner l’opérateur. En revanche, il peut désormais en profiter à travers l’interface et avec l’expérience sonore spécifique à ce player.