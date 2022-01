Free tease l’arrivée d’Oqee sur un nouvel appareil apprécié

Abonnés Freebox détenteurs de Chromecast, l’attente n’est peut être plus si longue avant l’arrivée d’Oqee.



L’interface TV de l’opérateur de Xavier Niel semble continuer à s’ouvrir à de nouveaux appareils. Après un premier lancement sur les téléviseurs Samsung TV, Free a continué à proposer Oqee sur d’autres supports : Apple TV, iOS et Android puis plus récemment sur les box et téléviseurs tournant sous Android TV. S’il reste encore quelques supports manquants à l’appel comme les consoles de jeux ou une version navigateur, le compte officiel de l’interface de Free tease aujourd’hui une arrivée prochaine sur Chromecast.

Tic Tac, Tic Tac… 🤐 https://t.co/qg9yIjv2XH — OQEE by Free (@OQEEbyFree) January 17, 2022

La clé HDMI de Google devrait donc voir prochainement débarquer une toute nouvelle application permettant d’accéder à vos chaînes favorites ou du moins d’une compatibilité entre l’appareil du géant américain et la version mobile d’Oqee. Si aucune date n’est annoncée, on peut cependant supposer que l’application sera réservée, dans un premier temps, aux abonnés Freebox Delta et Pop, comme c’est le cas pour l’accès via Android TV. Quant aux autres supports, voici un tableau récapitulatif de qui a le droit à quel accès.