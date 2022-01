Google annonce de grands projets en 2022 pour les télévisions

Google TV va se diversifier et devenir une plateforme polyvalente. D’autres services concernant la domotique et le fitness vont être intégrés.

Lors d’une interview accordée à “Protocol”, Rob Caruso, directeur de la gestion des produits de Google TV à dévoilé les futurs projets prévus pour la plateforme TV. L’idée et de se demander qu’elles autres utilisations peuvent avoir les écrans de télé.

D’une part la firme de Mountain View s’intéresse désormais à la domotique. Comme l’indique le directeur, les derniers changements apportés sur mobile avec Android 12 simplifiant la gestion des appareils domotiques pourrait être intégré à la version TV de l’OS.

D’autre part, Google souhaiterait intégrer des services de fitness tels que Google Fit ou Fitbit et des services tiers. “Le fitness est un autre grand domaine d’exploration“, a déclaré Rob Caruso.

Ce dernier indique également que la firme envisage de proposer plus d’application de communication vidéo. Duo a été lancé en 2020 sur Android TV et Zoom pourrait le rejoindre.

“110 millions d’appareils Android TV actifs par mois dans le monde”

Lors du CES 2022, le géant de la Tech a indiqué avoir 110 millions d’appareils Android TV actifs par mois dans le monde. A noter que la majorité des appareils fonctionnent encore sous Android TV. “Au fil du temps, notre pari et notre désir est que l’expérience Google TV sera le choix préféré pour nous et nos partenaires que nous déployons, mais Android TV est toujours là et il est toujours en cours de déploiement, et il est évidemment toujours pris en charge“, a-t-il déclaré.

Et précise que “Google compte désormais 250 partenaires d’appareils dans le monde, dont 170 partenaires opérateurs. Sept des 10 principaux OEM de téléviseurs intelligents fabriquent désormais des téléviseurs basés sur la plate-forme de Google”.