Abonnés Freebox mini 4K et Pop : une nouvelle chaîne gratuite débarque pour vous faire découvrir le monde

Si les grandes échappées à l’étranger vous manquent, Pluto TV lance une chaîne faite pour vous.

Atteignez de nouveaux horizons depuis votre canapé. Après Pluto TV Motor et un canal dédié à South Park en début d’année, puis une chaîne dédiée aux Razmokets la semaine dernière, la plateforme AVOD Pluto TV dévoile aujourd’hui une nouvelle chaîne originale : Pluto TV Voyage. Tout est finalement dans le titre : la chaîne veut embarquer ses téléspectateurs dans les destinations les plus exotiques du monde. Les océans les plus profonds ou les montagnes les plus hautes n’auront plus de secret pour vous, sans oublier des émissions dédiées à des villes ou régions méconnues.

Cette plateforme éditée par le groupe ViacomCBS et gagnant en popularité ne cesse de s’enrichir de nouvelles chaînes et compte plus de 80 canaux couvrant toutes les thématiques, cinéma, séries françaises et internationales, sport, jeunesse, lifestyle, informations ou encore gaming. Accessible dans le Play Store des Freebox Pop et mini4K entre autres, Pluto TV ne nécessite aucun compte pour visualiser ses flux. Univers Freebox vous présente la plateforme.