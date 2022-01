Free, SFR, Orange et Bouygues : les internautes se lâchent sur Twitter #198

Aficionados de Twitter, les opérateurs français postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu cette semaine.

“Hier on a eu une coupure internet, il a fait un partage de connexion avec tout l’étage”, et vous quel est la publicité Free Mobile qui vous ressemble le plus ?

En fait, la publicité qui me correspond le mieux chez @freemobile c'est celle-ci.

Punaise mais c'est absolument trop ça, hahahaha !#10AnsFreeMobile

Merci @free 😘 pic.twitter.com/1sxGJnW5Gp — 🐄 VacheGTI© Officiel ツ🌍 (@vachegti) January 14, 2022

La Freebox Delta, chasse gardée des chats ? Pas une raison pour la jeter par la fenêtre !

La mienne,Je pense qu’elle va passer par la fenêtre 🪟 🤩 — al pacino (@comendent) January 12, 2022

Et c’est un conducteur de travaux chez Free qui le dit ! Vu la hauteur, il y aura aussi la place pour la 6G !

Les nouveaux contrats STOC (sous-traitance d’opérateurs commerciaux) ne portent pas encore leur fruit partout. Paix à votre mur.

@Cor_Leonistar !!!

Le technicien sfr vient de nique mon mur en installant la fibre….tu as fait comment avec le tien?

Je veux dire , je peux enterrer son cadavre où ? — TiChilli (@CaroCdel2) January 12, 2022

Autrement dit, Karim Benzema n’apprécie la manière de consommer le foot proposée par Free Ligue Uber Eats. Heureusement, il joue en Espagne.