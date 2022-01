Meteor : l’application de speedtest pour les néophytes se met à jour

Application permettant de tester ses débits 3G, 4G, 5G et Wi-Fi, y compris pour les moins technophiles, Meteor reçoit une mise à jour sous Android.



L’application Meteor passe en version 2.6.0-1 sur les appareils Android. Dans le changelog, le développeur annonce la résolution de bugs mineurs et l’amélioration de la stabilité globale. Pas de nouveautés en vue, mais simplement l’amélioration de l’expérience utilisateur. La dernière mise à jour pour les utilisateurs iOS remonte au 15 décembre 2021. Estampillée 1.38.1, elle corrigeait des bugs et améliorait la stabilité sous iOS 15, le dernier OS mobile d’Apple.

Un outil pour les moins technophiles

Disponible sur Android et iOS, l’application Meteor fait partie, avec RNC Mobile, nPerf, Ookla ou encore Speedcheck, des nombreuses applications gratuites permettant de tester la qualité de sa connexion Internet. À l’issue des tests, elle chiffre le débit descendant, le débit montant et le ping, mais indique également si la connexion est suffisante pour les applications, celles indiquées par défaut et celles ajoutées par l’utilisateur (jusqu’à 6 en tout).

En plus d’être épargnée par la publicité, l’application Meteor a pour particularité d’avoir été pensée pour les plus néophytes. Elle se revendique “la première application de test de vitesse pour tous les terriens, pas seulement pour les ingénieurs réseau”. Des codes couleur permettent en effet de comprendre rapidement les résultats. Les moins technophiles peuvent aussi compter sur un compagnon virtuel (le fameux Monstre Cosmique), que l’on peut solliciter en tapotant dessus, pour obtenir quelques explications concernant les fonctios. Notez qu’il peut être désactivé depuis les paramètres (“Paramètres/Visibilité du Monstre”).