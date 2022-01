Clin d’œil : un visiteur inattendu dans un Free Center

Comment ne pas passer inaperçu lors d’une visite dans une boutique opérateur ? En s’y rendant avec son cheval Rodolphe.

“Dites-nous, avec le #10AnsFreeMobile ce que vous allez faire avec ces Go supplémentaires ! Un iPhone 13 à gagner pour l’un d’entre vous”, promettait l’opérateur dans un récent concours, alors que son forfait vient d’évoluer pour passer à 210 Go/mois.

Ce à quoi un abonné a répondu : “En faire profiter mon cheval Rodolphe pour ses prochaines courses…vers l’infini et l’au-delà”. Le tout accompagné d’une photo montrant un cheval devant une borne interactive dans un Free Center. Le propriétaire semble avoir eu quelques problèmes à trouver un endroit où garer et attacher son moyen de transport d’un autre temps. Et pour ceux ayant noté le non-port du masque par l’animal, le telco souligne que la photo date d’une époque où le masque n’était pas encore obligatoire pour se rendre dans une boutique physique de Free.