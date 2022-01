Choc des smartphones chez Free Mobile : deux Oppo 5G à moins de 400 euros, lequel choisir ?

La boutique Free Mobile propose actuellement deux smartphones Oppo à moins de 400 euros. Lequel se présente comme le meilleur choix ?

Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose un comparatif des smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile. Il s’agit de vous aider à choisir selon vos attentes. Aujourd’hui, nous opposons les Oppo A94 5G et Oppo Find X3 Lite à 359 et 389 euros respectivement. Notez d’ailleurs qu’ils sont disponibles à 9,99 et 10,99 euros par mois via l’offre de location avec option d’achat Free Flex.

L’écran : Oppo Find X3 Lite



Les deux smartphones profitent de l’AMOLED pour les belles couleurs et les noirs profonds, de la précision d’une définition Full HD+ et d’un poinçon pour une caméra frontale plus discrète. L’Oppo Find X3 Lite ajoute le taux de rafraîchissement 90 Hz pour plus de fluidité.

Notre classement :

Oppo Find X3 Lite (AMOLED, 6,43 pouces, FHD+, 90 Hz et poinçon excentré) Oppo A94 5G (AMOLED, 6,43 pouces, FHD+ et poinçon excentré)

Performances : ex æquo



En plus de proposer la 5G, les deux smartphones jouent dans la même cour en termes de performances. Sans être les plus performantes du moment, les plates-formes de milieu de gamme à bord (signées Qualcomm et MediaTek) permettront de faire tourner la grande majorité des applications et jeux du Play Store dans de bonnes conditions.

Notre classement :

Oppo Find X3 Lite (processeur octa-core 2,4 GHz du chipset Snapdragon 765G et mémoire vive 8 Go) Oppo A94 5G (processeur octa-core 2,4 GHz du chipset Dimensity 800U et mémoire vive 8 Go)

La photo : Oppo Find X3 Lite



L’Oppo Find X3 Lite dispose d’une partie photo plus étoffée, avec un capteur principal et un capteur à selfies offrant plus de définition. Le reste des capteurs est identique, incluant d’ailleurs les capteurs 2 Mégapixels là pour gonfler la fiche technique.

Notre classement :

Oppo Find X3 Lite (64/8/2/2 Mégapixels à l’arrière, 32 Mégapixels à l’avant) Oppo A94 5G (48/8/2/2 Mégapixels au dos, 16 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie et la charge : Oppo Find X3 Lite



Les deux smartphones embarquent des batteries aux capacités équivalentes, mais l’Oppo Find X3 Lite annonce un plein moins long grâce à une charge deux fois plus puissante.

Notre classement :

Oppo Find X3 Lite (batterie 4 300 mAh et charge filaire 65 Watts) Oppo A94 5G (batterie 4 310 mAh, charge 30 Watts)

Le choix d’Univers Freebox :



Pour 30 euros de plus, l’Oppo Find X3 Lite apporte quelques atouts non négligeables au niveau de l’écran, de la partie photo et de la charge, trop aspects essentiels pour la plupart des utilisateurs. Ils représentent donc un investissement judicieux et font de ce smartphone un meilleur choix.