10 ans de Free Mobile : Découvrez l’interview de Xavier Niel dans l’émission “C’est à vous”

Un coup de com réussit pour les 10 ans de Free Mobile ?

Ce mercredi soir, Xavier Niel était l’un des invités de C’est à vous sur France 5. Le fondateur de Free intervenait à l’occasion des 10 ans de Free Mobile et de la vidéo virale dans laquelle il est mis en scène dans la peau d’un président de la République. Xavier Niel est interrogé sur les répercutions d’un telle vidéo, qui tape sur tous les anciens Présidents français, et certains candidats actuels. Il explique également que cette vidéo est tronquée sur certains réseaux sociaux à cause de son slogan “vous aider à communiquer… sans vous niquer” et dévoile comment a été réalisé ce clip, avec notamment d’anciens auteurs des Guignols de Canal+.