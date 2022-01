SFR casse les prix de ses offres fibre et ADSL, jusqu’à – 50 %

Sur fond de soldes, la marque au carré rouge organise un shopping hivernal avec des offres fibre optique et ADSL proposées à des tarifs promotionnels.

Les offres SFR Fibre avec SFR Box 7 (jusqu’à 500 Mbit/s, Wi-Fi 5 et 4K) et SFR Box 8 (jusqu’à 1 Gbit/s, Wi-Fi 6, 4K HDR et Assistant vocal Alexa) coûtent 18 et 28 euros par mois pendant un an, au lieu de 38 et 45 euros. De leur côté, les offres SFR Fibre Power avec SFR Box 7 (jusqu’à 1 Gbit/s, Wi-Fi 5 et 4K) et SFR Box 8 (jusqu’à 2 Gbit/s, Wi-Fi 6, 4K HDR et Assistant vocal Alexa) coûtent 24 et 34 euros par mois pendant un an, au lieu de 43 et 50 euros. Toutes ces abonnements Internet sont soumis à un engagement de 12 mois.

L’ADSL de SFR fait également l’objet de promotions. Les offres SFR ADSL avec SFR Box 7 (jusqu’à 20 Mbit/s, Wi-Fi 5 et 4K) et SFR Box 8 (jusqu’à 20 Mbit/s, Wi-Fi 6, 4K HDR et Assistant vocal Alexa) coûtent 18 et 28 euros par mois pendant un an, au lieu de 33 et 40 euros. De leur côté, les offres SFR ADSL Power avec SFR Box 7 (jusqu’à 20 Mbit/s, Wi-Fi 5 et 4K) et SFR Box 8 (jusqu’à 20 Mbit/s, Wi-Fi 6, 4K HDR et Assistant vocal Alexa) coûtent 24 et 34 euros par mois pendant un an, au lieu de 38 et 45 euros. L’engagement est de 12 mois.