Abonnés Free Mobile adeptes du roaming, tentez de gagner un Samsung S21 FE

A l’occasion de ses 10 ans, Free Mobile propose tout au long de la semaine des jeux concours afin de faire gagner des smartphones 5G. A vous de jouer.

Les 10 ans de la révolution Free Mobile, cela se fête ! Après avoir gâté ses abonnés au forfait à 19,99€/mois, l’opérateur a annoncé lundi une série de jeux-concours sur les réseaux sociaux jusqu’au 14 janvier avec 10 smartphones 5G de marque Apple, Samsung, Xiaomi et Oppo à gagner. Après un iPhone 13, un Xiaomi 11T 5G et l’Oppo Find X3 hier, Free met en jeu aujourd’hui sur Facebook et Twitter un Samsung S21 FE 5G d’une valeur unitaire de 759€. €. Tous les abonnés Free Mobile peuvent ainsi espérer repartir avec ce modèle. Pour participer, il suffit de poster un screen du dernier SMS de bienvenue envoyé par Free à votre arrivée à l’étranger avec #10AnsFreeMobile. Les gagnants seront tirés au sort le 17 janvier prochain.

Plusieurs participations par personne sont autorisées à condition de réunir les conditions suivantes : même nom, même prénom, même adresse, code postal, ville, pays, numéro de téléphone.

Aujourd'hui le Forfait Free c'est plus de 70 destinations incluses en roaming et à chaque nouveau voyage, Free vous accompagne !

Postez un screen du dernier SMS de bienvenue envoyé par Free à votre arrivée à l'étranger avec #10AnsFreeMobile.

Un Samsung S21 FE 5G à gagner ! 🥳📲 pic.twitter.com/HK8LG29jV6 — Free (@free) January 13, 2022

Pensé pour être un modèle allégé de la gamme de flagships de Samsung, ce smartphone est uniquement proposé en 5G. L’appareil utilise une puce Snapdragon 888 et tourne grâce à ses 6 Go de RAM sous Android 12 avec une surcouche OneUI 4. Côté autonomie, la batterie 4500 mAh est compatible avec la charge rapide 25W (15W sans-fil). Le tout dissimulé par écran de 6.5 pouces, utilisant la technologie Dynamic Amoled 2X avec un taux de rafraichissement allant jusqu’à 120 Hz. Au dos du smartphone, un triple module photo avec un capteur principal de 12 mégapixels, un autre de 8 mégapixels avec téléobjectif et enfin un troisième de 12 mégapixels avec ultra-grand angle. Pour les selfies, comptez sur 32 mégapixels.