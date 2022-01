Free, SFR, Orange et Bouygues : les internautes se lâchent sur Twitter #197

Aficionados de Twitter, les opérateurs français postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu cette semaine.

La vie avant internet et sans Google en France dans une vidéo d’archive, pépite.

La vie avant Internet pic.twitter.com/6T0dzmoF1u — Mathieu Flaig (@MathieuFlex) January 11, 2022

Non la fibre ne donne pas le cancer, mais pourquoi vandaliser les armoires de rue flambant neuves et bien rangées ?

La nuit dernière, un incendie a très largement endommagé les deux armoires de fibres situées sur le parking de la mairie de Mériel (95).

Les réparations vont avoir lieu, merci aux abonnés concernés pour leur patience. pic.twitter.com/pC8WsHY38S — Free 1337 (@Free_1337) January 12, 2022

Incroyable métaverse à la chinoise basé sur la réalité augmentée.

Il ne faudra pas se plaindre d’une augmentation de 3€ pour plus de data !

Mdrrrrrr ma facture SFR qui passe à 46€ à cause de Miss France, Djet Manman Jury Miss France 2022. On n’oublie pas. — MMM 🍴IG : Martin.eat (@MumuLoverH) January 3, 2022

Votez Xavier Niel ! A la suite de la vidéo buzz de Free pour ses 10 ans de révolution sur le marché du mobile, le président Xavier Niel se dote de sa propre affiche… “communiquer sans vous niquer”.