Twitter propose une nouvelle fonctionnalité inspirée de TikTok

Twitter a annoncé l’intégration d’une nouvelle fonctionnalité tirée du réseau social TikTok à sa plateforme permettant de réagir à des tweets en photos ou en vidéo.

Le réseau social à l’oiseau bleu a publié un tweet via son compte Support officiel dans lequel il annonce l’arrivée d’une fonctionnalité, à l’instar de TikTok, qui permet notamment de réagir aux tweets en photo ou en vidéo.

Tweet reaction videos can now start on Twitter!

Testing on iOS: when you tap the Retweet icon, choose “Quote Tweet with reaction” to create and customize your very own Tweet Take –– a reaction video (or photo) with the Tweet embedded. pic.twitter.com/1E30F8rKYh

— Twitter Support (@TwitterSupport) January 6, 2022