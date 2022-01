Instagram : une fonctionnalité regrettée par les utilisateurs va faire son grand retour

Instagram avait abandonné l’affichage chronologique sur le fil d’actualité en 2016. Cette fonctionnalité revient prochainement sur l’application.

Une annonce faite par le président-directeur général du réseau social, Adam Mosseri sur Twitter. Instagram testera prochainement trois modes d’affichage pour le fil d’actualité dont deux permettant l’affichage chronologique.

Disparu il y a 6 ans, l’affichage chronologique avait été remplacé par des algorithmes mettant plus ou moins en avant des publications susceptible d’intéresser l’utilisateur. Ce système donne donc l’avantage aux comptes avec qui ce dernier interagit le plus. Un procédé fortement critiqué puisque donnant de la visibilité à des publications potentiellement dangereuses.

Les nouvelles options d’affichages offriront trois possibilités, le premier étant le fil d’actualité classique nommé “home”, le second nommé “favoris” et un troisième onglet destiné à afficher uniquement les publications de vos amis proches et comptes préféré. Ces deux derniers offriront donc l’affichage chronologique. Aucune date de déploiement n’a été annoncé.

Source : Le Monde