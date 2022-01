Free déploie une nouvelle publicité sur le mobilier urbain pour parler de sa dernière révolution

Free entend rappeler qu’il permet à ses abonnés d’acquérir leur smartphone de façon plus douce, mais sans aucun frais caché.

“Encore une révolution”, indique Free dans une campagne publicitaire déployée sur le mobilier urbain. L’opérateur de Xavier Niel habille les abribus et les panneaux 4 x 3 pour rappeler que son offre de location avec option d’achat Free Flex permet d’acquérir son smartphone sans aucun frais. Parmi eux, des modèles d’entrée de gamme comme des modèles haut de gamme, et même le Galaxy S21 FE 5G tout juste annoncé par Samsung.

La nouvelle façon d’acquérir son smartphone

Dévoilée en juillet 2021 et se voulant une réponse au subventionnement pratiqué par les rivaux, la formule Free Flex est une version améliorée de l’offre de location de l’opérateur de Xavier Niel. Après un premier versement, l’abonné paye une mensualité fixe pendant une durée de 24 mois. À l’issue des 2 ans, il peut restituer le smartphone ou en devenir propriétaire grâce à une option d’achat. “En cas d’achat, on ne paye pas son mobile plus cher que son vrai prix”, avait d’ailleurs insisté l’opérateur lors du lancement de son offre. Pas de coût caché et une totale transparence. Pas de répercussion non plus sur le coût du forfait mobile.